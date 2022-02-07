Пермь, 7 февраля, 2022, 11:36 — ИА Регнум. В Перми из-за всплеска заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекции значительно увеличилась нагрузка на врачей. В помощь медикам в поликлиники направлены студенты и ординаторы. Об этом в Instagram-акаунте сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

Mzso.ru В поликлинике. Екатеринбург

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

Он отметил, что в городе предпринимают максимальные усилия на оказание помощи пациентам с ковидом, но в такие «волны», как сейчас, и этого бывает недостаточно. «Как пример, в одной из поликлиник Перми заболели 30% врачей и 20% медсестер. В помощь старшим коллегам мобилизовали больше 100 ординаторов, около 400 студентов четвертого и пятого курсов, 200 человек первого курса медуниверситета, порядка 100 учащихся медицинского колледжа», — сказал глава региона.

Первокурсники проводят осмотры пациентов перед вакцинацией, встречают людей на входе в поликлинику. Старшекурсники, имеющие сертификат, работают в амбулаторных центрах, ковидных бригадах, кабинетах неотложной помощи, в бригадах скорой помощи.