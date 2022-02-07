Чебоксары, 7 февраля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В Чувашии утвердили перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2022 году. Распоряжение о перечне объектов подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Строительство школы в Чебоксарах

В список включили восемь объектов, которые планируется построить в 2022 году в рамках концессионного соглашения. В том числе будут возведены семь новых школ и один футбольный манеж.

Пять образовательных учреждений по концессии планируется возвести в Чебоксарах: речь идёт о школах в микрорайонах «Акварель» (825 мест), «Новый город» и «Солнечный» (по 1400 мест), «Радужный» и 14-й микрорайон (по 1100 мест). Также по одной новой школе появятся в Новочебоксарске и Кугесях.

Что касается спортивного объекта, то речь идёт о футбольном манеже по улице Гладкова в Чебоксарах при республиканской школе по футболу.

По данным властей, в Чувашии насчитывается 32 проекта в формате концессионных соглашений с планируемым объёмом частных в 1,5 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чувашии Олег Николаев поручил провести инвентаризацию действующих концессионных соглашений, пояснив, что «некоторые из них не являются таковыми по содержанию, а являются просто средством перенаправления финансовых потоков из муниципалитетов частному концессионеру».