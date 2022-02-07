Кострома, , 11:35 — REGNUM В Костромской области продолжает расти число заражений COVID-19, за сутки инфекцию выявили у 879 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.

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Рекорд по заболеваемости в регионе обновляется начиная с 25 января. Тогда COVID-19 диагностировали у 234 человек. За 2 недели суточный прирост инфицированных увеличился в 4 раза, с начала 2022 года — в 22 раза.

Количество больных COVID-19, лечащихся на дому, за этот период выросло в 4 раза — с 1300 25 января до 5055 на 7 февраля. Число госпитализированных в «красные зоны» в крайне тяжёлом и средне тяжёлом состоянии находится примерно на одном уровне и не превышает 500 человек. Разворачивать новые койки в ковид-стационарах региона пока не требуется.

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