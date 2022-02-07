Багдад, 7 февраля, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Представители Демократической партии Курдистана (ДПК) отказались от участия в заседании парламента Ирака, в ходе которого должен быть выбран президент страны. Об этом сообщает информационное агентство Shafaq.

Иван Шилов ИА REGNUM Ирак

По данным журналистов, о решении бойкотировать заседание, которое пройдёт 7 февраля, заявил лидер фракции ДПК Арафат Карам.

«Демократическая партия Курдистана не будет присутствовать на сегодняшней парламентской сессии», — заявил Карам.

К бойкоту заседания также присоединилась партия «Садристское движение», которая по итогам последних выборов взяла большую часть мест в парламенте и коалиция «Аль-Сияда».

Ранее ряд политических лидеров Ирака выступил против кандидатуры Хошияра Зибари, который скорее всего займёт пост президента страны.