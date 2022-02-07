Москва, 7 февраля, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Долгосрочный иммунитет к COVID-19 вырабатывается только при вакцинации и ревакцинации от нового заболевания. Об этом 7 февраля заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Цитата из видео. kremlin.ru Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург

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Как отметил в эфире телеканала «Россия-24» Гинцбург, в течение последнего времени появились фундаментальные исследования на тему того, как организм человека реагирует на заражение разными штаммами SARS-CoV-2 и на вакцинацию от нового заболевания.

«Эти исследования показывают, что в результате того, что люди переболевают, и в первую очередь те, кто переболевают серьезно, тот иммунитет, который у них формируется в виде антител, у них формируется очень не на долгое время», — сказал он.

Также Гинцбург уточнил, что у антител, образующийся после того, как человек перенес новое заболевание, не имеют хорошей способностью нейтрализовать вирус к разновидностям, существовавшим до этого и тем, которые появятся потом.

«Только вакцинация, причем вакцинация бустерная, то есть ту, которую сейчас Минздрав России рекомендует, дает возможность выработать долгосрочный иммунитет, сформировать клетки памяти, которые долго живут и обладают высокой вируснейтрализующей активностью», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в настоящее время среди выявляемых в столице России случаев заражения коронавирусом 90−95% приходится на штамм «Омикрон».