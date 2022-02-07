Киев, 7 февраля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Власти Украины подрывают доверие военных, постоянно обманывая их при выплате пенсии и заработной платы, заявил бывший первый заместитель командующего Силами специальных операций генерал ВСУ Сергей Кривонос.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«По закону ему (генералу) насчитывается значительно больше, но у нас же есть постановление кабмина, которое обрубило любую заинтересованность в службе для офицеров и контрактников, по которой ты будешь получать ровно столько, сколько говорит кабмин», — сказал он в эфире украинского Пятого канала.

Кривонос добавил, что за 30 лет службы ему удавалось крайне редко «не думать, как выжить». Вместе с тем постоянный обман со стороны государства лишь подрывает доверие военных, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее указ об увеличении обороноспособности страны, предусматривающий увеличение численности Вооруженных сил Украины (ВСУ) на 100 тысяч человек в течение следующих трех лет, подписал украинский президент Владимир Зеленский.

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