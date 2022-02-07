Пекин, , 11:31 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда в ходе визита в Пекин с целью присутствия на церемонии открытия зимней Олимпиады встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем. Об этом 7 февраля сообщила пресс-служба канцелярии главы польского государства.

Анджей Дуда Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, основными темами переговоров Дуды и Гуттериша стали безопасность в регионе и ситуация вокруг Украины. Подробности переговоров пока не раскрываются.

Польский лидер также планирует в ближайшие дни в Пекине встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, а также с главами Казахстана, Киргизии и Узбекистана.