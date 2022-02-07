Абакан, 7 февраля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В городах Абакане и Черногорске (Хакасия) 7 февраля объявлен режим «чёрного неба» — неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве природных ресурсов и экологии.

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Ожидается, что метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе, сохранятся на протяжении нескольких дней.

В минприроды подчеркнули, что во время действия режима юрлица и индивидуальные предприниматели, у которых есть источники выбросов, обязаны проводить мероприятия по их уменьшению.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Красноярске (Красноярский край) режим «чёрного неба» продержался с 27 января по 4 февраля.

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