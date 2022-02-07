Пекин, , 11:31 — REGNUM Сборная России опустилась на второе место в общекомандном медальном зачёте Олимпийских игр в Пекине. Об этом 7 февраля сообщает ИА REGNUM.

Олимпийские кольца

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Российскую команду с первого на второе место сместила сборная Швеции. Это произошло после того, как шведская горнолыжница Сара Хектор выиграла золото в гигантском слаломе.

Теперь у Швеции три медали в зачёте, и все — золотые. Сборная России идёт на втором месте (два золота, два серебра и две бронзы). Замыкает тройку команда Норвегии (два золота и одна бронза).

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