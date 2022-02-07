Лиски, Воронежская область, 7 февраля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Около 20 собак стали жертвами догхантеров в Лисках Воронежской области. Об этом сообщают местные жители. Среди убитых животных — в том числе и чипированные собаки.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Бездомная собака

«Лиски по локоть в крови! Если вы ещё люди, остановитесь! Собаки не виноваты, что остались бездомными, бездомными их сделал человек!» — написала в соцсетях местная жительница. Пост она сопроводила фотографиями убитых собак.

Как уточняют «Вести-Воронеж», девушка сообщила, что написала заявление в полицию, однако «толку от этого мало».

Как сообщало ИА REGNUM, догхантеры активизировались в Воронеже. Так, в микрорайоне СХИ жители жалуются на случаи отравления домашних питомцев, а в микрорайоне Никольское неизвестные обстреляли бездомных собак из ружья и избили заступившихся за животных пожилых людей. Вместе с тем, в Воронеже до сих пор не создан муниципальный приют для оказавшихся на улице животных.