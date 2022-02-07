Москва, , 11:29 — REGNUM Последний рабочий день недели (4 февраля), как и обычно, выдался довольно активным: в этот раз произошло не очередное падение курса биткоина, а рост котировок более чем на 12%, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.

Криптовалюта

«На выходных покупатели постарались развить наступление, однако значительного прогресса достичь не удалось.

Формально нисходящий тренд все еще сохраняет свою силу, а текущий рост стоит рассматривать как набор сил для последующего усиления давления продавцов.

В рамках наблюдаемого движения котировок вполне способны укрепиться до $45,5 тыс., но конечная цель в $29 тыс. все еще остается актуальной.

Сейчас инвесторы отыгрывают слабый отчет по занятости в США: в январе была создана 301 тысяча рабочих мест, что является самым слабым результатом с марта 2020 года.

По сути, эти данные означают, что ФРС США вполне может повременить с ужесточением монетарной политик, чтобы дать экономике больше времени для восстановления.

Стоит напомнить, что именно ожидание агрессивных действий ФРС по сворачиванию стимулов являлось одним из главных негативных драйверов как на криптовалютном, так и фондовом рынке.

Впрочем, не стоит испытывать чрезмерного оптимизма. За подобными резкими движениями после выхода важных новостей зачастую следует обратный импульс, особенно если всплеск происходил в противоположном направлении от глобального движения.

В скором времени должны последовать комментарии представителей ФРС США, которые и дадут основания для дальнейших прогнозов», — считает эксперт.

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