София, 7 февраля, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Верховная административная прокуратура Болгарии приступила к масштабной проверке законности процедуры предоставления болгарского гражданства тысячам иностранцев, получившим документы в обмен на капиталовложения в экономику страны. Об этом 7 февраля сообщает БНР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

Согласно официальной информации, следствие верифицирует процесс получения паспортов гражданина Болгарии руководителями крупных зарубежных энергетических компаний, финансистами и представителями IT-фирм. По некоторым данным, особое внимание следствие уделит выходцам из Российской Федерации и Китайской Народной Республики.

Детали акции не разглашаются. Известно лишь, что к процессу привлечены представители Государственного агентства национальной безопасности, Министерства юстиции, Агентства по инвестициям, а также Дирекции по миграционным делам МВД Болгарии.

На данный момент в Болгарии действует система выдачи паспортов гражданина любому иностранцу, вложившему в развитие болгарского народного хозяйства более $1 млн.