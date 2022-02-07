Волгодонск, Ростовская область, 7 февраля, 2022, 11:29 — ИА Регнум. В Ростовской области транспортная полиция задержала двоих сбежавших с места преступления браконьеров. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу 7 февраля.

Andshel Браконьеры вытягивают сплавную сеть

Злоумышленников уличили в незаконном вылове рыбы на реке Сухой. При попытке задержания двое мужчин оставили орудия лова, автомобиль, выловленную рыбу и скрылись. Добычей браконьеров стали 307 особей судака, окуня, карася. Безработные жители Цимлянского района нанесли ущерб в размере 106 тыс. рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о незаконной добыче (вылове) водных биологических ресурсов с применением запрещенных орудий.