Пятигорск, Ставропольский край, , 11:29 — REGNUM На Ставрополье ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня в городе Пятигорске. Решение об этом принято 6 февраля по результатам заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Пожар 12019

Напомним, днем 6 февраля в городе Пятигорске сгорел многоквартирный трехэтажный жилой дом на улице ул. Братьев Бернардацци. Из-за сложности пожара пришлось эвакуировать жильцов многоэтажки. Часть людей осталась ночевать в гостинице.

«Определены границы зоны ЧС в пределах земельного участка под многоквартирным домом по адресу: г. Пятигорск, ул. Братьев Бернардацци, 2, литер «В». Организован пункт временного размещения на базе гостиницы «Машук», расположенной по ул. Карла Маркса, 22, в которой были размещены 13 человек», — говорится в сообщении спасательной службы.

По словам главы администрации города Пятигорска Дмитрия Ворошилова, в ближайшее время предстоит установить ущерб от пожара и решить вопросы о выплатах пострадавшим жильцам. В настоящее время все размещенные временно в гостинице обеспечены питанием.

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