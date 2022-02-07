Тюмень, 7 февраля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Под Тюменью школьница из села Успенка на автомобиле «Черри» врезалась в опору освещения на 295-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень. Пострадала её несовершеннолетняя пассажирка, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

Гибдд.рф/r/40 Инспектор ГИБДД

Авария произошла поздно вечером 6 февраля. 17-летняя девушка взяла автомобиль у отца, чтобы покататься, заехала в деревню Малиновка за подругой и врезалась в столб. Пострадала 16-летняя жительница деревни Малиновка, получив травмы.

Информация о данном дорожно-транспортном происшествии направлена в подразделение по делам несовершеннолетних.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года в Армизонском районе Тюменской области 17-летняя пьяная школьница на автомобиле «Тойота Карина» въехала в ассенизаторскую машину, стоящую возле жилого дома.