Улан-Удэ, 7 февраля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ правоохранители объявили в розыск восьмилетнего мальчика, пропавшего сегодня, 7 февраля. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Подземный переход

Около 14 часов ребёнок потерялся в подземном переходе торгового центра «Сагаан Морин». По данным полиции, мальчик живет в Прибайкальском районе, поэтому в городе не ориентируется.

«Приметы: азиатской внешности, на вид 8 лет, худощавого телосложения. Был одет: куртка тёмно-бежевого цвета, тёмно-синие брюки с светоотражающими полосками ниже колен, чёрные ботинки», — отметили в ведомстве.

Граждан, владеющих какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят сообщим об этом в полицию.