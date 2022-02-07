Цхинвал, , 11:27 — REGNUM В Южной Осетии будет запущена программа «Пять шагов в Россию», которая должна создать условия для вхождения республики в состав РФ. Об этом сообщил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в интервью телеканалу «Россия-24».

Грузия, Абхазия и Южная Осетия Максим Цуканов © ИА REGNUM

"Это не моя прихоть, это желание нашего народа еще с 20-х годов прошлого столетия. Осетины — разделённый народ, и эту разделённость обязательно надо устранять», — сказал Бибилов.

Он отметил, что вопрос объединения осетин стоит выше независимости Южной Осетии. Глава республики отметил, что осетины не выходили из состава Российской империи, а также при распаде СССР голосовали на референдуме за то, чтобы войти в состав России.

Бибилов добавил, что власти республики стремятся развивать интеграционные процессы с РФ.