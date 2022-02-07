Чита, 7 февраля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 7 февраля 2022 года, от коронавируса первым компонентом вакцины привиты 640 025 человек (+329 за сутки). Также первый компонент вакцины получили 659 детей (за сутки данные не изменились). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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Известно, что 589 090 человек полностью вакцинированы (+268 за сутки) и 156 838 забайкальцев привиты повторно (+208 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с резким росток заболеваемости COVID-19 в Забайкальском крае введены новые ограничения. В частности, речь идёт о приостановке массовых мероприятий до детей до 1 марта.

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