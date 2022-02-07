Санкт-Петербург, , 11:30 — REGNUM На время закрытия вестибюля станции метро «Московская» в Санкт-Петербурге на маршруте наземного транспорта будет введена дополнительная остановка. Об этом 7 февраля сообщили в пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс».

Автобус. Городской общественный транспорт Петербурга Пресс-служба СПб ГУП «Пассажиравтотранс»

Напомним, с 6 февраля в связи с капитальным ремонтом в Санкт-Петербурге закрылся второй вестибюль станции метро «Московская» на второй (синей) линии подземки. Теперь для спуска в метрополитен доступен только первый вестибюль, который ведёт к выходу на улицу Типанова и Авиационную.

«В связи с закрытием вестибюля № 2 станции метро «Московская» (выход на Алтайскую улицу) на маршруте № 39Э введена дополнительная остановка «Московская площадь» на северном проезде улицы Типанова при движении в сторону аэропорта», — говорится в сообщении.

Отметим, что капремонт вестибюля станции продлится 11 месяцев.

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