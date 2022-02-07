Калуга, , 12:50 — REGNUM В Калужской области не хватает 459 врачей и 314 средних медработников. Об этом 7 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра здравоохранения региона Константина Пахоменко.

Медицина Rusevik.ru

Наиболее дефицитные медицинские специальности в регионе: педиатрия, терапия, анестезиология-реаниматология, акушерство и гинекология, ультразвуковая диагностика, неврология, рентгенология, детская стоматология. Служба скорой медицинской помощи также нуждается в квалифицированных кадрах. Дефицит медработников при коэффициенте совместительства 1,67 составляет 10%. Дефицит водителей автомобилей скорой медпомощи — 37%. В этой связи ведомство постоянно проводит работу по привлечению в область медицинских кадров.

В 2021 году на работу в учреждения здравоохранения региона поступили 204 медицинских работника, из них 79 выпускников-целевиков, 27 человек — по программе «Земский доктор/Земский фельдшер» и 98 человек, прибывших из других регионов и государств. В настоящее время в вузах по целевым договорам обучаются 724 студента.

«В регионе осуществляются меры социальной поддержки медработников, в том числе плата за наём жилья, оплата части процентной ставки по ипотечным кредитам, оплата коммунальных услуг медработникам в сельской местности, надбавки молодым специалистам и другие. Однако близость столичного региона, где заработная плата выше, не позволяет пока полностью решить проблему нехватки кадров», — отметил Константин Пахоменко.

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