Джакарта, 7 февраля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил, что правительство сможет преодолеть всплеск случаев заражения коронавирусом к концу февраля 2022 года, сообщает CNN Indonesia.

Gunawan Kartapranata Герб Индонезии

Жителей Индонезии призвали не паниковать и сохранять бдительность при соблюдении строгих протоколов здравоохранения.

«Просто оставайтесь дома. Надеемся, в конце февраля мы сможем побороть эту пандемию», — заявил Буди Гунади Садикин.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии официально ввело новые ограничения по коронавирус для районов Джакарты, Богора, Депока, Тангеранга, Бекаси, Джокьякарты, Бали и Бандунга