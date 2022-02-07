Пекин, , 11:24 — REGNUM Российская фигуристка Камила Валиева заняла первое место в произвольной программе, заключительном виде командного турнира на Олимпийских играх.

Камила Валиева Luu

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Валиева набрала 178,92 балла и установила сразу четыре рекорда. Она стала первой женщиной, которая исполнила на Олимпиаде четверной прыжок, каскад с четверным прыжком, а также сделала два четверных прыжка в одной программе и прыгнула четверной прыжок и тройной аксель в одной программе.

Второй стала представительница Японии Каори Сакамото (148,66). Замкнула тройку Мадлен Скизас из Канады (132,04).

Сборная России выиграла командный турнир, набрав 74 очка. Второе место заняла сборная США (65), третье — команда Японии (63).

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