Абакан, 7 февраля, 2022, 11:22 — ИА Регнум. В Хакасии подозреваемый в покушении на убийство двухлетнего ребёнка мужчина оказал сопротивление полиции при аресте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии В Хакасии отец покушался на жизнь малолетнего сына

В полицию 5 февраля позвонила местная жительница, сообщившая, что её малолетнему внуку нанёс ножевое ранение бывший зять. Прибывшие на место сотрудники ППС встретили у подъезда молодого мужчину в неадекватном состоянии. При задержании, как отмечается, он кидался и кричал на правоохранителей.

«В это время врачи в сопровождении полиции поднялись в квартиру, где увидели раненого ребёнка и его 24-летнюю мать. Мальчик был немедленно госпитализирован. Врачи диагностировали у ребёнка проникающее ранение грудной клетки», — отметили в ведомстве.

Благодаря своевременному медицинскому вмешательству жизнь ребёнка удалось спасти.

По словам матери мальчика, её бывший муж ударил ребёнка ножом во время внезапно вспыхнувшего приступа агрессии. В момент совершения преступления мужчина находился под действием запрещённых веществ. Возбуждено уголовное дело.