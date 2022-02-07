Якутск, 7 февраля 2022, 11:24 — REGNUM Для активного использования дирижаблей для курсирования между районами Якутии нужны заводы по производству гелия и тёплые ангары. Об этом рассказал Заслуженный пилот Российской Федерации Николай Поляков, комментируя заявление председателя правительства республики Андрея Тарасенко о намерении доставлять этим видом транспорта продукты питания в отдалённые населённые пункты. Мнение эксперта опубликовало News.Ykt.ru.
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Он уверен, что для активного использования дирижаблей в Якутии будет необходимо строить заводы по производству гелия и специальные комплексы на местах разгрузки воздушных судов, а также огромные отапливаемые ангары.
Как сообщало ИА REGNUM, о намерении в 2023 году запустить в Якутии дирижабль для связи с северными районами республики заявил председатель правительства региона Андрей Тарасенко. По его словам, в первую очередь дирижабли будут использовать для обеспечения отдалённых территорий продуктами питания.