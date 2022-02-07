Якутск, 7 февраля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Для активного использования дирижаблей для курсирования между районами Якутии нужны заводы по производству гелия и тёплые ангары. Об этом рассказал Заслуженный пилот Российской Федерации Николай Поляков, комментируя заявление председателя правительства республики Андрея Тарасенко о намерении доставлять этим видом транспорта продукты питания в отдалённые населённые пункты. Мнение эксперта опубликовало News.Ykt.ru.

Philbobagshot Дирижабль Airlander 10

Читайте также: В северные районы Якутии отправят дирижабли

«Легко представить ситуацию, когда вместо движения в нужном направлении дирижабль понесет совсем в другую сторону. У него огромная парусность, а для того, чтобы противостоять ветру, необходимо серьёзно увеличивать мощность двигателей, что для дирижабля неприемлемо — это не истребитель», — отметил Николай Поляков.

Он уверен, что для активного использования дирижаблей в Якутии будет необходимо строить заводы по производству гелия и специальные комплексы на местах разгрузки воздушных судов, а также огромные отапливаемые ангары.

Как сообщало ИА REGNUM, о намерении в 2023 году запустить в Якутии дирижабль для связи с северными районами республики заявил председатель правительства региона Андрей Тарасенко. По его словам, в первую очередь дирижабли будут использовать для обеспечения отдалённых территорий продуктами питания.