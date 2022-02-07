Москва, 7 февраля 2022, 11:20 — REGNUM Объединение большей части постсоветского пространства в тесный союз с упором на коллективную безопасность и экономическую интеграцию неизбежен в ближайшие 15 лет, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live», кадры были показаны в эфире телеканала «Россия 1».
Лукашенко дал обширное интервью российскому журналисту и телеведущему Владимиру Соловьёву.
Лукашенко отметил, что будущее тесное объединение Белоруссии с Россией должно обязательно быть объединением «суверенных», но «не независимых» государств. То есть с сохранением гимна, флага и руководства, но возможно с общей валютой. При этом он признал, что Белоруссия не может быть независимой от России, потому что она зависима от ее энергоресурсов и рынка.
Он добавил, что в этом общем «пространстве безопасности» уже находится Белоруссия, а Казахстану также был продемонстрирован «хороший урок». В течение 15 лет там может оказаться Украина, если не наделать ошибок.