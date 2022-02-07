Москва, , 11:20 — REGNUM Объединение большей части постсоветского пространства в тесный союз с упором на коллективную безопасность и экономическую интеграцию неизбежен в ближайшие 15 лет, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live», кадры были показаны в эфире телеканала «Россия 1».

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Лукашенко дал обширное интервью российскому журналисту и телеведущему Владимиру Соловьёву.

Лукашенко отметил, что будущее тесное объединение Белоруссии с Россией должно обязательно быть объединением «суверенных», но «не независимых» государств. То есть с сохранением гимна, флага и руководства, но возможно с общей валютой. При этом он признал, что Белоруссия не может быть независимой от России, потому что она зависима от ее энергоресурсов и рынка.

«Непременно сейчас уже это видно — общее оборонное пространство. Мы это уже видим, и Казахстан это уже доказал…», — заметил Лукашенко.

Он добавил, что в этом общем «пространстве безопасности» уже находится Белоруссия, а Казахстану также был продемонстрирован «хороший урок». В течение 15 лет там может оказаться Украина, если не наделать ошибок.

«Ну, а остальные по периметру, после того как процесс объединение этой мощи… Армении деваться некуда. Вы думаете, они кому-то нужны? Они уже это увидели. Азербайджан выбивается из этой когорты, потому что мы тоже много ошибок наделали. И там, конечно, Турция очень сильно поддерживает Азербайджан, через Турцию идут пути, газ нефть. А Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан, я думаю, в силу своей необходимости экономической, тоже присоединятся», — добавил Лукашенко.