Пермь, 7 февраля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Экс-начальник УМВД Перми Алексей Туров станет главой муниципального департамента общественной безопасности. Об этом сообщает rifey.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Назначение

В новой должности Туров начнет работать с 8 февраля. Кадровое решение принято, распоряжение завизировано мэром Алексеем Дёмкиным.

Стоит отметить, вакансия в городской администрации образовалась в январе 2022 года с отставкой и.о. заместителя главы мэрии Андрея Падучева. Он покинул пост по собственному желанию.