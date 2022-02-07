Бывший главный полицейский Перми возглавит городской департамент
Пермь, 7 февраля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Экс-начальник УМВД Перми Алексей Туров станет главой муниципального департамента общественной безопасности. Об этом сообщает rifey.ru.
Иван Шилов ИА REGNUM
Назначение
В новой должности Туров начнет работать с 8 февраля. Кадровое решение принято, распоряжение завизировано мэром Алексеем Дёмкиным.
Стоит отметить, вакансия в городской администрации образовалась в январе 2022 года с отставкой и.о. заместителя главы мэрии Андрея Падучева. Он покинул пост по собственному желанию.