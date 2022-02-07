Гавана, , 11:24 — REGNUM На Кубе 6 февраля выявлено 1380 новых случаев заражения коронавирусом, что на 112 случаев меньше, чем в предыдущий день. Выздоровели 1737 человек. Восемь пациентов с COVID-19 скончались, сообщает кубинское новостное агентство Prensa Latina.

Куба Michael Nielsen

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Медицинские центры страны в настоящее время обслуживают 54 человека в реанимации, госпитализировано 7210 человек с подтвержденным коронавирусом, ещё свыше 10 тысяч человек находятся на карантине.

За весь период с начала пандемии на Кубе зарегистрировано 1 052 220 диагностированных случаев COVID-19, а общее число летальных исходов достигло 8439. При этом процент выздоровления составляет 99,2%, что на 0,7 процентного пункта выше среднего в мире и на один процентный пункт выше, чем в США.

Из этой последней цифры 7210 пациентов сохраняют стабильное клиническое течение, а 54 проходят лечение в отделениях интенсивной терапии: 18 в критическом и 36 в тяжелом состоянии.

Таким образом, 88% всего населения Кубы уже вакцинировано от коронавируса местными вакцинами Soberana 02, Soberana Plus и Abdala.

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