Москва, 7 февраля, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) подгонять не следует, как и заранее назначать сроки их окончания, считают в Москве. Об этом директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил в опубликованном 7 февраля интервью РИА Новости.

Mid.ru МИД России

Ранее в Госдепартаменте США сообщили о том, что переговоры с Ираном о восстановлении СВПД подходят к финалу, и сторонам понадобится не больше нескольких недель для достижения соглашения.

«Конечно, восстанавливать всегда сложнее, чем ломать, о чём стоило бы помнить тем, кто сегодня пытается подгонять переговорный процесс и заранее назначать сроки его окончания», — сказал Ермаков.

Дипломат подчеркнул, что Россия не ориентируется на «красные даты» в чужих политических календарях, а рассчитывает на содержательный итог переговоров. В Москве надеются, что такой результат позволит устойчиво реализовать СВПД и выйти на окончательную нормализацию международного взаимодействия с Тегераном.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вене проходят переговоры по восстановлению иранской ядерной сделки и отмене американских санкций против Ирана. Ожидается, что на этой неделе дискуссии продолжатся после паузы.

Читайте также: Ядерная сделка нужна и Ирану, и США — The Strategist