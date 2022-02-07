Москва, 7 февраля, 2022, 11:19 — ИА Регнум. В Москве около 90−95% заболевающих коронавирусом заражаются именно «Омикроном». Об этом 7 февраля заявил директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В Москве сейчас, по всей видимости, 90−95% тех, кто заболевает ковидом, у кого положительная реакция по быстрым тестам на ковид — это «Омикрон», — заявил Гинцбург.

«Под этим диагнозом «Омикрон» может проскакивать и в определённом количестве двух-трёх-четырёх-пяти процентов и, соответственно, и «Дельта», — указал он.

По его словам, точный диагноз можно сказать, просеквенировав фрагмент вируса, но это возможно далеко не в каждой клинике и далеко не каждом научно-исследовательском институте.