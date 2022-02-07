Москва, 7 февраля, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Россия собирается добиться от США обсуждения по своим предложениям по гарантиям безопасности в комплексе, без выдергивания американской стороной оттуда опций на свой вкус. Об этом 7 февраля заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

Борковский Алексей Васильевич Здание МИД России

Как указал в интервью РИА Новости высокопоставленный российский дипломат, Москва намерена «добиваться от Вашингтона обсуждения российских инициатив в комплексе, не допуская вычленения из предложенного нами «пакета» каких-то отдельных сюжетов или опций по своему вкусу».

Также он добавил, что на данный момент тема о предложенных Россией гарантиях безопасности является настолько важной, что «подвинула» на второй план ряд тем стратегической повестки дня.

«Дальнейший диалог с американцами по стратстабильности в немалой степени будет зависеть от того, как будут решаться вопросы, связанные с гарантиями безопасности. На данный момент понимания относительно графика новых встреч в рамках стратдиалога не достигнуто», — уточнил Ермаков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что странам Запада необходимо остановить антироссийскую истерию, чтобы не довести ситуацию до обострения, которое будет крайне болезненным для них самих.