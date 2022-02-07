Сеул, 7 февраля, 2022, 11:19 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 453 человека. Об этом 7 февраля сообщает Edaily со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

По состоянию на 00:00 7 февраля в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 44 682 457 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,1%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 923 человека. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 112 713 человек. Уровень полной вакцинации составил 86%.

«Бустерную» дозу получили 11 875 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 28 177 228 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 35 286 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 1 044 963.

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