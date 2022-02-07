Канберра, 7 февраля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. По словам теневого министра по трудовых отношения от Лейбористкой партии Австралии Тони Берка, правительство нынешнего премьер-министра страны Скотта Моррисона «никогда не собиралось сделать хоть что-то» для создания федерального органа по борьбе с коррупцией. Об этом он заявил 7 февраля в эфире телеканала Sky News.

Pmc. gov. au Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

«Почему он так себя ведет? Если вы относитесь к такому типу правительства, которое ведут себя так, как ведет себя правительство господина Моррисона, то последнее, что вы когда-либо станете делать в законотворчестве, — это создавать орган по борьбе с коррупцией» — заявил Берк.

Напомним, что в Австралии, действительно, нет единого федерального антикоррупционного ведомства. В настоящее время на территории штатов действуют местные комиссии по борьбе с коррупцией.

В свою очередь Лейбористская партия Австралии давно настаивала на создании подобного ведомства с федеральными полномочиями.