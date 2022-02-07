Нью-Йорк, США, , 11:16 — REGNUM В докладе СБ ООН сообщается о визите сына Усамы бен Ладена, убитого лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в Афганистан в октябре 2021 года. Афганские официальные лица не подтверждают это сообщение, пишет газета «8 Собх».

Террорист M@sh

Группа аналитической поддержки и мониторинга ООН заявила в недавнем отчёте, что иностранные террористические группы, начиная от «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Индийском субконтиненте и заканчивая «Исламским движением Узбекистана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), имеют больше свободы в Афганистане, чем в предыдущие годы. Также в документе сообщается, что сын Усамы бен Ладена посетил страну в октябре прошлого года, чтобы встретиться с официальными лицами нового правительства.

В докладе говорится, что новое правительство ничего не сделало для ограничения деятельности иностранных террористов, и нет никаких указаний на то, что подобные меры будут приняты впредь.

О визите сына бен Ладена Абдуллы в Афганистан сообщил один из членов Совета Безопасности. Отмечается также, что состояние здоровья нынешнего лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Аймана аль-Завахири не очень хорошее, появились даже сообщения о его смерти.

По информации СМИ, в конце августа 2021 года в Афганистан вернулся и помощник покойного лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Усамы бен Ладена. Сообщается, что он был жителем провинции Нангархар.

В отчёте Группы поддержки ООН и Группы по наблюдению за санкциями говорится, что отделение «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Индийском субконтиненте, возглавляемое Усамой Махмудом и его заместителем Атифом Гури, воевало против бывшего афганского правительства в провинциях Газни, Гильменд, Кандагар, Нимроз, Пактика и Забуль.

Численность «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Индийском субконтиненте оценивается в 200−400 боевиков, но это число может быть выше в Афганистане, Индии, Бангладеш, Мьянме и Пакистане. Также отмечается, что «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после того, как поздравила «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с победой в качестве «Исламского Эмирата», хранит «стратегическое молчание».

В отчёте СБ ООН выражается обеспокоенность тем, что численность «Велаят Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (отделение террористической группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане и Пакистане) увеличилась с 2200 до 4000 человек. Причиной увеличения сил ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является освобождение талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из тюрем нескольких тысяч заключённых во время падения предыдущей власти. Совет Безопасности ООН предполагает, что половину боевиков «Велаят Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) составляют иностранные граждане.

«Хотя ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролирует ограниченную территорию на востоке Афганистана, оно может проводить крупномасштабные и комплексные атаки, такие как взрыв в аэропорту Кабула», — говорится в докладе.

Напомним, в результате атаки погибли 170 афганских мирных жителей и 13 американских солдат.

Правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило о серьёзной борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В отчёте говорится, что, по оценкам государств-членов, если Афганистан погрузится в хаос, некоторые иностранные боевики могут присягнуть на верность ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), возглавляемому Санауллой Гаффари.

В докладе также упоминается свобода передвижения членов экстремистских группировок, действующих в странах Центральной Азии. Сообщается, что посольства стран Центральной Азии в Кабуле с обеспокоенностью наблюдали за тем, что лидеры этих группировок беспрепятственно посещали Афганистан.

В докладе также говорится, что новое правительство предприняло действия против исламского движения «Техрик-и-Туркестан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), известного как «Исламское движение Восточного Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое борется против Китая. Эти меры приняты в северо-восточных провинциях.

Группа поддержки ООН и Группа по наблюдению за санкциями готовят такие отчёты каждые два года в рамках усилий по наложению санкций на «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).