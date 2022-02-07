Москва, 7 февраля, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Инициативу Федеральной антимонопольной службы РФ, которая подключает ритейлеров в региоах к ограничению наценок на социально значимые товары, раскритиковал доктор экономических наук Никита Кричевский. В своём телеграм-канале 7 февраля он написал, почему темпы инфляции таким образом понизить не удастся:

makvar-face0 Продукты в магазине

«Ритейл прекрасно понимает, что без «добровольного» вхождения в договорные отношения с государством его ждут тяжелые времена. В то же время сетевики оставляют за собой право выбора продуктов, на которые будет установлена наценка в 5%.

Скажем, один или несколько видов молочки, стандартные батоны или какой-то один вид картофеля. Инфляция для наименее обеспеченных по отдельным видам продуктов снизится, но мы-то уже другие и потребляем не только самый дешевый хлеб, но и, извините, колбасу или мясо с рыбой. А по ним наценки вырастут — надо же покрывать недополученную прибыль по другим видам товаров.

Даже школьник понимает, что темпы инфляции не только не снизятся, но даже возможно, вырастут».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что ФАС поручила своим управлениям провести совещания с местными ритейлерами с тем, чтобы они добровольно ограничили свою наценку на базовые продукты, написали «Известия».

В пресс-службе ФАС также отметили, что на прошлой неделе (31 января — 6 февраля 2022 года) Минпромторг и Минсельхоз договорились с федеральными сетями об ограничении наценок в 5% на хлебную, молочную продукцию, сахар и «борщевой набор».

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