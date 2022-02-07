Уфа, , 11:19 — REGNUM Экспресс-поезд из Уфы в Казань намерены запустить в Башкирии. Об этом 7 февраля сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в региональном правительстве.

Экспресс сообщением Москва — Калуга Kaluga-poisk.ru

По словам Хабирова, ранее поезд по этому маршруту курсировал, но проект был закрыт.

«Это быстрой поезд Казань — Уфа. Это очень интересный поезд будет. С национальным орнаментом, украшающим вагоны, башкирским и татарским, будет очень интересно. Нашим коллегам из РЖД огромное спасибо», — сказал Радий Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 31 января с железнодорожного вокзала столицы Башкирии отправится первый рейс электропоезда ЭП2Д «Западный экспресс» по маршруту Уфа — Приютово — Уфа.