Чебоксары, 7 февраля, 2022, 11:15 — ИА Регнум. В Чебоксарах планируют отдать участок площадью 10 тыс. кв. метров для строительства крематория. Соответствующее постановление подписал глава администрации Чебоксар Денис Спирин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Могила

Речь идёт об аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. Это территория площадью 10 тыс. кв. метров.

«Разрешённое использование — ритуальная деятельность — для строительства крематория», — говорится в постановлении.

Ответственность за проведение аукциона возложена на Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом. Также горкомимущество должно определить условия проведения аукциона.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году чебоксарские власти заявляли о планируемом запуске крематория в 2020 году. Под него был определён земельный участок площадью 10 тыс. кв. метров на территории Большекатрасьского сельского поселения Чебоксарского района.