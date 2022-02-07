Москва, , 11:15 — REGNUM Переговоры между Россией и США по Украине были бы легче, если бы европейцы, и в том числе Германия, были бы покрепче и осознали, что США торгуют их благополучием и жизнями, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Флаги США и Украины (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Под угрозу «военно-технического» ответа России попадёт в первую очередь Европа. После ухода Ангелы Меркель с поста канцлера за политическом столом Европы не осталось тяжеловесов, кроме Эммануэля Макрона.

Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц откровенно слаб. Его коалиционное правительство еле держит контур целостности, противоречия по принципиальным вопросам между партиями — членами коалиции постоянно выливаются наружу и Шольц мечется.

Все чаще звучат предположения, что коалиция развалится и будут новые выборы в результате, которых немцы выберут добрую, старую Меркель, вернее её партию, и тогда не исключено, что фрау опять станет канцлером.

Может тогда Германия получит руководителя, не мечущегося и не произносящего банальности, а реально отстаивающего интересы немцев», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, канцлер Германии Олаф Шольц назвал трудными переговоры между Россией и США по деэскалации ситуации на границе с Украиной.

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