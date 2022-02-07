Москва, 7 февраля, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Статистика заболеваемости и летальности не даёт достаточных оснований для того, чтобы говорить, будто «Омикрон» радикально изменил ситуацию с заболеваемостью и летальными исходами в лучшую сторону. Об этом 7 февраля заявил директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург на телеканале «Россия 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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«Количество летальных исходов за последние две недели принципиально не изменилась: это более 600 летальных случаев по стране, и по этому показателю говорить, что «Омикрон» больше жалеет тех, кого он заражает, и что у нас принципиально в лучшую сторону изменилась ситуация с заболеваемостью — я бы не стал говорить», — заявил Гинцбург.