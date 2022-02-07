Санкт-Петербург, 7 февраля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении директора ветеринарной клиники, который в ходе дорожного конфликта разгромил машину оппонента монтировкой. Об этом 7 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Vk.com/spb_today Директор ветеринарной клиники с монтировкой (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб)

Конфликт произошел 5 февраля около 12:30 мск на севере Петербурга, на перекрестке проспекта Луначарского и проспекта Культуры. Директор ветеринарной клиники на своём Mercedes избил бизнес-тренера и монтировкой повредил его Volkswagen Passat.

После чего попытался скрыться, но, как сообщают очевидцы в социальных сетях, потерпевший перегородил ему путь, после чего агрессор распылил ему в лицо содержимое перцового баллончика. Задержать неадекватного водителя помогли очевидцы, которые вместе с пострадавшим дождались сотрудников полиции.

«В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство), он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ», — уточнили в Главке МВД.

По предварительным данным, конфликт начался из-за того, что водителю Mercedes не понравилось, что другой участник дорожного движения не перестроился на другую полосу на Кольцевой автомобильной дороге (КАД), несмотря на то, что ветеринар неоднократно «моргал фарами».