Петропавловск-Камчатский, 7 февраля, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Оргкомитет большого зимнего фестиваля «Берингия-2022» утвердил призовой фонд гонок на собачьих упряжках, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Гонки на собачьих упряжках

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Победитель главной гонки по маршруту Эссо-Осора получит приз в сумме 3 млн рублей. Занявший второе место — 2 млн, третье — 1 млн рублей.

«Каюры, показавшие наилучшие результаты в двух дисциплинах гонки на 300 километров Avacha RACE (нарта восемь собак и нарта более восьми собак), — получат 400 тыс. рублей. Для обладателей второго места предусмотрен приз в размере 300 тыс. рублей, третьего — в размере 200 тыс. рублей», — пояснили организаторы.

Победители детской гонки на собачьих упряжках «Дюлин», которая будет проходить в трёх возрастных категориях, получат 30 тыс. рублей. За второе место — 20 тыс. рублей, за третье — 10 тыс. рублей, за четвертое и пятое — по 5 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке активно готовятся к проведению зимнего фестиваля «Берингия-2022», который охватит весь край, а ключевым его направлением станут гонки на собачьих упряжках.