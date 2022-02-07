Симферополь, 7 февраля, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Скончался бывший председатель Верховного Совета Крыма Борис Дейч, об этом утром 7 февраля сообщили «Крымские известия» в телеграм-канале.

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Борис Дейч родился 23 августа 1938 года в городе Сигете (сегодня это территория Румынии). Закончил Донецкий институт советской торговли по специальности экономист. Должность председателя Верховного Совета Крыма занимал в период с 2002 по 2006 годы.

Соболезнования родным и близким Бориса Дейча выразил председатель совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.