Перт, Австралия, , 11:14 — REGNUM Пожары в Западной Австралии затронули 60 000 гектаров земли. В этой связи в самый крупный штат Австралии уже были отправлены бригады пожарников с территории Нового Южного Уэльса. Об этом 7 февраля сообщил телеканал Nine News.

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Борт с подкреплением из 36 пожарных уже прибыл в Западную Австралию.

«Сегодня погодные условия будут более благоприятными, но я хочу подчеркнуть, что по-прежнему существует реальная угроза жизни, населению и домовладениям», — говорится в заявлении министра по чрезвычайным ситуациям штата Стивена Доусона.

На территории Западной Австралии в настоящее время существуют несколько очагов возгорания. Самые крупные из них находятся в южной части штата. Над борьбой со стихией в общей сложности сейчас работают порядка 1000 человек.