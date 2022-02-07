Ярославль, 7 февраля, 2022, 11:17 — ИА Регнум. В Ярославле около десяти утра 7 февраля автобус столкнулся с троллейбусом. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.

Группа «Подслушано в Ярославле» во «ВКонтакте» Пострадавший автобус

ДТП случилось на улице Большая Октябрьская, рядом со средней школой №43 им. А.С. Пушкина.

«Около 9:50 в Ярославле на улице Большая Октябрьская в районе дома 61 произошло ДТП — столкновение автобуса, который следовал без пассажиров и троллейбуса, в котором находилось около 20 человек. В результате ДТП по предварительной информации оказана разовая медицинская помощь женщинам — водителям автобуса и троллейбуса», — уточнили детали аварии в ярославском МВД.

Сейчас на месте ДТП остаются сотрудники ДПС, которые устанавливают все детали произошедшего.