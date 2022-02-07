Москва, , 11:10 — REGNUM Предложение расширить пределы самообороны при вторжении в жилище нашло поддержку у партии «Родина».

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

"Давно поддерживаем инициативу «Мой дом — моя крепость» и всегда выступали за право гражданина на самооборону без оглядки на существующие сейчас фарисейские юридические нормы», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв в Facebook. Каждый негодяй должен знать ясно и четко: покусился на чужое — можешь получить самый жесткий отпор, подчеркнул парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с инициативой расширить пределы самообороны для защиты жилья выступал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Депутаты фракции неоднократно разрабатывали и вносили в Госдуму соответствующие законопроекты, но они не находили поддержки у большинства парламентариев.

Читайте также: Жириновский предложил изменить законодательство о пределах самообороны

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме предлагают разрешить любую самооборону при проникновении в жилище