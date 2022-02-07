Пенза, 7 февраля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. В Пензенской области в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением острых респираторных вирусных инфекций, временно приостановлены профилактические проекты. Об этом сообщает региональный минздрав.

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Речь идет о проектах, которые проводятся в плавательных бассейнах и на автовокзале в Пензе («Жить активно — здорово» и «Онкопатруль»).

ИА REGNUM напоминает, в Пензе в связи с эпидемиологической ситуацией с 4 февраля и до особого распоряжения многофункциональные центры перешли на прием заявителей по предварительной записи.

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