Эль-Кувейт, , 11:10 — REGNUM Власти Кувейта запретили показ фильма «Смерть на Ниле», снятого по произведениям Агаты Кристи. Об этом, как сообщает газета Al-Qabas, заявил пресс-секретарь министерства информации Кувейта Анвар Мурад.

Кувейт Ольга Шклярова © ИА REGNUM

При этом в ведомстве не сообщили причину, по которой фильм попал в «стоп-лист» местного проката.

По информации журналистов, причиной запрета на показ фильма в Кувейте стало участие в картине израильской актрисы Гиль Гадот. Ранее актриса неоднократно поддерживала действия армии Израиля в секторе Газа.

Кувейтские власти неоднократно заявляли о поддержке палестинцев в противостоянии с Израилем. В мае 2021 года в МИД страны потребовал извинений от посла Чехии, опубликовавшего в соцсетях запись в поддержку Израиля.