Москва, 7 февраля 2022, 11:05 — REGNUM Вопрос предоставления правовых гарантий безопасности России стал неотложным, заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ермаков заявил, что странам Запада необходимо остановить антироссийскую истерию, чтобы не довести ситуацию до обострения, которое будет крайне болезненным для них самих.
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