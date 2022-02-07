Москва, , 11:05 — REGNUM Вопрос предоставления правовых гарантий безопасности России стал неотложным, заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

МИД России Nikita Dezhurny

«Вопрос о предоставлении нашей стране правовых гарантий безопасности, в силу накопленной в российско-западных отношениях «критической массы» проблем, приобрёл настолько неотложный характер, что несколько подвинул сейчас на второй план ряд других важных аспектов стратегической повестки дня», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ермаков заявил, что странам Запада необходимо остановить антироссийскую истерию, чтобы не довести ситуацию до обострения, которое будет крайне болезненным для них самих.

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