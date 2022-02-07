Новосибирск, 7 февраля, 2022, 11:06 — ИА Регнум. В Новосибирской области всеобщий карантин для школьников будет продлён до конца этой недели. Об этом на оперативном совещании сегодня, 7 февраля, сообщил губернатор региона Андрей Травников.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Дистанционное обучение

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Он уточнил, что в конце недели будет принято дальнейшее решение — исходя из тенденций и нагрузки на первичное звено здравоохранения.

Отметим, что глава региона отметил, что главная проблема сейчас — чрезмерная нагрузка на первичное звено и невозможность вести нормальную деятельность по оказанию медуслуг населению.