Москва, 7 февраля, 2022, 11:05 — ИА Регнум. В 2021 году на дорогах Москвы погибли десять детей, сообщили 7 февраля в пресс-службе Госавтоинспекции по столице.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Инспекция опубликовала статистику по дорожно-транспортным происшествиям с участием детей до 16 лет. Всего в столице за год случилось 768 таких автоаварий. В них погибли десять детей, а ещё 815 получили ранения.

«825 детей — это целая школа», — отметили в пресс-службе. Уточняется, что зачастую автоаварии происходят из-за ошибок самих детей. В автоинспекции просят родителей напоминать о безопасность поведении на улице.